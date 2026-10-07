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Ajax historie & oud-spelers

Oud-Ajacied Koster keert op 71-jarige leeftijd terug als trainer

Max
bron: Omroep Zeeland
Adrie Koster
Adrie Koster Foto: © Pro Shots

Adrie Koster maakt een terugkeer als hoofdtrainer. De voormalig Ajacied gaat volgende zomer aan de slag bij het Schouws elftal. 

De 71-jarige Koster stond al even niet meer langs de lijn als hoofdtrainer, maar daar komt volgende zomer verandering in. Precies vijftig jaar na zijn eigen doorbraak zal hij volgende zomer aan het roer gaan staan van het Schouws elftal. "Ja, je bent nooit te oud, hè", reageert hij bij Omroep Zeeland

Het Schouws elftal keerde in 2023 terug en speelt in de zomer een oefenwedstrijd tegen een profclub. "Om heel eerlijk te zijn ken ik de spelers niet. Voor mij is het helemaal nieuw. Ik ben ook benieuwd wie er allemaal geselecteerd gaat worden voor dat elftal. Dus ik ben zelf ook nieuwsgierig", vervolgt hij. 

Welke profclub er volgende zomer naar Zeeland komt, weet Koster ook nog niet. "Het gaat er mij om dat de spelers tegen een leuke profclub spelen. Dat ze een beetje in de gaten krijgen: wat is mijn niveau, wat is het niveau van het Schouws elftal en wat komt erbij kijken om dat niveau eventueel te halen? Het gebeurt niet zo vaak dat je tegen een profclub kunt spelen. Als je die gelegenheid hebt, moet je die met beide handen aangrijpen."

Koster blijft dit seizoen nog technisch adviseur van Willem II, maar sluit een terugkeer langs de lijn bij een betaald voetbalclub ook niet uit. "Ik zeg: nooit nooit", laat hij weten. "Je moet de zaken gewoon op je af laten komen en dan kijken: moet ik dat wel doen of niet? Dat ligt eraan wat er eventueel zou komen. Je moet nooit alles uitsluiten."

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