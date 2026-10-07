Oud-Ajacied Koster keert op 71-jarige leeftijd terug als trainer

Adrie Koster maakt een terugkeer als hoofdtrainer. De voormalig Ajacied gaat volgende zomer aan de slag bij het Schouws elftal.

De 71-jarige Koster stond al even niet meer langs de lijn als hoofdtrainer, maar daar komt volgende zomer verandering in. Precies vijftig jaar na zijn eigen doorbraak zal hij volgende zomer aan het roer gaan staan van het Schouws elftal. "Ja, je bent nooit te oud, hè", reageert hij bij Omroep Zeeland. Het Schouws elftal keerde in 2023 terug en speelt in de zomer een oefenwedstrijd tegen een profclub. "Om heel eerlijk te zijn ken ik de spelers niet. Voor mij is het helemaal nieuw. Ik ben ook benieuwd wie er allemaal geselecteerd gaat worden voor dat elftal. Dus ik ben zelf ook nieuwsgierig", vervolgt hij.