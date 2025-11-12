AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax

Oud-Ajacied krijgt gelijk in rechtbank: "Nog 1,2 miljoen euro"

Sara
bron: Kicker
Anwar El Ghazi bij Ajax in 2017
Anwar El Ghazi bij Ajax in 2017 Foto: © Pro Shots

Anwar El Ghazi werd in 2023 ontslagen bij Mainz 05, maar dat ontslag wordt woensdag ongeldig verklaard door de regionale arbeidsrechtbank. De oud-Ajacied zal daarom mogelijk nog 1,2 miljoen euro extra krijgen van zijn oude werkgever, weet Kicker te melden.

Mainz had El Ghazi op staande voet ontslagen na pro-Palestijnse uitlatingen op Instagram na de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 in Israël. De rechter heeft dit ontslag niet gegrond verklaard.

De oud-speler van onder meer Ajax en PSV ontving eerder al 1,5 miljoen euro aan achterstallig loon van Mainz, over de periode van november 2023 tot juni 2024. Dit besluit is bevestigd door de regionale arbeidsrechtbank. Daarnaast loopt er nu nog een tweede zaak over het volgende contractjaar. Die claim bedraagt nog eens 1,2 miljoen euro.

"Wij blijven bij ons standpunt. Gebaseerd op de waarden en overtuigingen die Mainz 05 kenmerken, is de voortdurende inzet van personen die zich fundamenteel in strijd met deze waarden uiten en gedragen, nu en in de toekomst uitgesloten", benadrukte clubvoorzitter en bestuursvoorzitter Stefan Hofmann in een verklaring die Mainz woensdag publiceerde. De club zou nog in bezwaar kunnen gaan, maar volgens de Duitse krant is de kans op succes minimaal.

Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers
