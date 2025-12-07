Oud-Ajacied heeft mediaverbod: "Komt zoveel af op die jongen"

Mohamed Ihattaren is opnieuw onderwerp van gesprek na het duel tussen Fortuna Sittard en Ajax. De oud Ajax-speler liep zaterdagavond zichtbaar gefrustreerd richting de kleedkamer nadat hij na ruim een uur werd gewisseld door trainer Danny Buijs. Een reactie bleef echter uit: Ihattaren heeft besloten voorlopig niet meer met de media te praten.

Dat besluit hangt samen met gebeurtenissen van vorige week. Na het gelijkspel tegen Heracles Almelo (1-1) uitte Ihattaren zich opvallend kritisch richting zijn teamgenoten, iets wat intern en extern voor onrust zorgde. "Hij is in principe niet beschikbaar voor interviews na de wedstrijd", zei Cristian Willaert van ESPN al voorafgaand aan het duel met Ajax dat in een 3-1 eindigde voor de Amsterdammers.

Buijs begrijpt die keuze. De trainer van Fortuna legt uit dat de mediadruk op Ihattaren enorm is. "We hebben eerder dit seizoen ook al gezegd: beter geen media na de wedstrijd, want er komt zo ongelooflijk veel af op die jongen", verklaart hij. "Een interview na een wedstrijd hoort er in principe bij, maar waar je vaak tegenaan loopt in de hedendaagse tijd is dat hij vandaag iets zegt en dat bepaalde sites of media over vier weken een quote uit dat interview pakken om sensatie te creëren. Dat levert voor hem niks op."