Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Oud-Ajacied kroont zich tot matchwinner in Belgische topper

Tom
bron: Ajax1.nl
Carlos Forbs viert zijn goal
Carlos Forbs viert zijn goal Foto: © Pro Shots

Carlos Forbs heeft zich zondag gekroond tot matchwinner in de Belgische topper tussen Club Brugge en Union Sint-Gillis. De oud-Ajacied maakte in de slotfase de enige en winnende goal. 

In België heeft Forbs een vaste basisplaats, zo ook in de topper tegen Union. Die ploeg stuntte afgelopen maand nog tegen PSV in de Champions League. 

Pas in de 77ste minuut vond Forbs een opening. De rechtsbuiten trok naar binnen, haalde uit met links en verraste Kjell Scherpen, die niet vrijuit ging. Voor Forbs was het zijn derde wedstrijd op rij met een goal of assist.

Hiermee verkleint Brugge de achterstand op Union tot drie punten. 

