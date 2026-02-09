Laatste nieuws
Oud-Ajacied Labyad zorgt voor verbazing: "Het was niet mijn wens"

Gijs Kila
bron: Braziliaanse media
Zakaria Labyad terug in de Arena
Zakaria Labyad terug in de Arena Foto: © Pro Shots

Zakaria Labyad heeft een nieuwe stap in zijn carrière gezet met een transfer naar Corinthians, maar een basisplaats is allesbehalve vanzelfsprekend. Trainer Dorival Júnior liet direct na de komst van de Nederlander weten dat hij de aanvallende middenvelder nauwelijks kent en dat de transfer niet op zijn verzoek tot stand is gekomen.

Labyad tekende bij de Braziliaanse topclub een contract tot eind 2026 en bekeek afgelopen zondag vanuit een skybox het duel tussen Corinthians en Palmeiras. De middenvelder kwam over van de Chinese clubs YN Yukun en DL Yingbo en heeft daarnaast een verleden bij onder meer Ajax, FC Utrecht, Fulham, Vitesse en Sporting Portugal.

Bij Corinthians wordt Labyad herenigd met Memphis, met wie hij in de jeugdopleiding van PSV samen speelde. De aanvaller fungeerde ook als informatiebron voor trainer Júnior, die via hem meer te weten kwam over de nieuwkomer. Desondanks benadrukte de coach dat de transfer buiten hem om is geregeld.

"Zakaria was niet mijn verzoek, maar ik ben hier om het team te leiden. De spelersgroep die ik krijg, zal ik trainen. Ik weet weinig van hem en heb alleen wat informatie via Memphis. Laat hem eerst maar komen; hij zal hier goed worden opgevangen", aldus Júnior tegenover de media.

De trainer maakt daarbij duidelijk dat Labyad geen voorkeurspositie krijgt. "Het was niet mijn wens, maar dat is geen probleem. Hij kan belangrijk worden en zal moeten strijden voor zijn plek."

