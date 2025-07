Oud-Ajacied looft jeugdopleiding: "Daarin is Ajax de beste ter wereld"

Wesley Sneijder vindt dat Ajax de beste jeugdopleiding ter wereld heeft, zo vertelt hij in het programma Het Waren Twee Fantastische Dagen. Ook vertelt hij over zijn eigen tijd in de opleiding.

“Iedereen had altijd het gevoel - zeker toen ik zestien was - dat ik heel makkelijk het eerste elftal van Ajax zou gaan halen. Ik was er nooit zo van overtuigd dat ik het zou halen. Het is niet zo dat het allemaal vanzelf is gegaan", vertelt de oud- middenvelder.

Sneijder was dan niet per se overtuigd, maar ambitieus was hij wel. “Ik zag die ArenA en dacht: ‘Dat is gewoon mijn doel, daar moet ik naartoe’. Ik heb er alles aan gedaan en daarom is dat voor mij een hele bijzondere periode geweest. En ook een hele zware periode. De jeugd van Ajax… Ze zeggen altijd dat het de beste school ter wereld is en dat is ook echt zo. Het is keihard, maar uiteindelijk ook gewoon hetgeen dat werkt.”