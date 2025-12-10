Het laatste Ajax Nieuws
Oud-Ajacied maakt onverwacht debuut in Champions League na blessure
Dani Van Den Heuvel Foto: © Pro Shots
Dani van den Heuvel staat vanavond onder de lat bij Club Brugge in het Champions League-duel tegen Arsenal. De Nederlander vervangt Simon Mignolet, die geblesseerd uitviel tijdens de warming-up. Van den Heuvel speelde eerder in de jeugd van Ajax, van 2017 tot 2020.
Oorspronkelijk had Club Brugge aangekondigd dat Mignolet het doel zou verdedigen tegen Arsenal, maar door de blessure kon hij niet starten. De Belgische doelman is niet fit genoeg om mee te spelen, waardoor Van den Heuvel zijn kans krijgt. Voor de Nederlander is dit zijn debuut in de Champions League.
