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'Oud-Ajacied maakt op huurbasis terugkeer bij Eredivisionist'

Arthur
Jakov Medic
Jakov Medic Foto: © Pro Shots

FC Utrecht gaat zich versterken met Jakov Medic. De 27-jarige verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Norwich City, waardoor een terugkeer in de Eredivisie dichtbij lijkt voor hem.

Volgens Voetbal International is er inmiddels een akkoord bereikt over de komst van Medic. De Kroaat speelde in het seizoen 2023/24 voor Ajax, maar wist daar geen vaste basisplaats te veroveren. 

Na zijn periode in Amsterdam vertrok hij naar VfL Bochum en kwam hij uiteindelijk bij Norwich City terecht. De oud-Ajacied wordt voor één seizoen gehuurd van Norwich City met een optie tot koop.

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