'Oud-Ajacied Mikautadze kan transfer naar Italiaanse club maken'

Georges Mikautadze staat in de belangstelling van Atalanta Bergamo. Volgens transferexpert Gianluca Di Marzio is de Georgiër een serieuze kandidaat om Mateo Retegui op te volgen, die voor zo’n zeventig miljoen euro op het punt staat te vertrekken.

De voormalig Ajax-spits maakte in 2023 de overstap van Metz naar Amsterdam, maar kon in de Johan Cruijff Arena geen potten breken. Na een mislukt avontuur vertrok Mikautadze naar Olympique Lyon, waar hij zich in korte tijd ontpopte tot een belangrijke kracht in de aanval.

Zijn sterke prestaties in Frankrijk zijn ook in Italië opgevallen. Atalanta ziet in de 23-jarige spits een interessante optie voor de voorhoede. Ook oud-Ajacied Lorenzo Lucca (Udinese) en Evan Ferguson (Brighton) staan op het lijstje van de club uit Bergamo.