Oud-Ajacied Mikautadze verpest Armenië-debuut van Van 't Schip

John van 't Schip is bij zijn debuut als bondscoach van Armenië hard onderuit gegaan. Georges Mikautadze deed de voormalig Ajax-trainer flink wat pijn in de Nations League. Hij scoorde tweemaal in de 3-0 zege van Georgië.

Van 't Schip ging na zijn vertrek als interim-trainer bij Ajax aan de slag als bondscoach van Armenië. Deze interlandperiode strijd hij om een plek in Divisie B van de komende Nations League. Armenië had echter weinig in te brengen tegen Georgië. Mikautadze maakte met een mooie dribbel en een geniepig schot in de korte hoek de 0-2.

De voormalig speler van Ajax zorgde in de tweede helft ook nog voor de 0-3. Zondag om 15.00 uur staat de return in Tbilisi op het programma.