2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Oud-Ajacied moet Curaçao nu naar WK loodsen: "Het was een shock"

Arthur
bron: De Telegraaf
Dean Gorré
Dean Gorré Foto: © Pro Shots

Bondscoach Dick Advocaat is dinsdag afwezig bij het cruciale WK-kwalificatieduel van Curaçao. Vanwege familieomstandigheden keert hij terug naar Nederland, zo meldt de Curaçaose voetbalbond.

Tijdens de wedstrijd van dinsdagavond in Jamaica neemt oud-Ajacied Dean Gorré, die bij afwezigheid van Advocaat als interim-bondscoach fungeert, de leiding over het nationale team van Curaçao.

Het team werd een dag na aankomst op Jamaica geconfronteerd met het onverwachte vertrek van hun Haagse coach. "Het was echt een shock, toen we hoorden dat Dick direct huiswaarts moest keren", zegt Gorré, die eerder onder meer voor Ajax en Feyenoord speelde. "Het is heel triest voor Dick en zijn familie", zo stelt hij tegenover De Telegraaf.

"Hoe moeilijk de situatie ook voor hem is, wij moeten hier als professionals mee omgaan en de rol van Dick zo goed mogelijk invullen. Nadat we het nieuws gehoord hadden van de bondspresident, ben ik bij Dick op de kamer geweest. Dat was een heel emotioneel moment", vervolgt Gorré, die samen met assistent Cor Pot de honneurs waarneemt in het duel tegen de Reggae Boyz van Jamaica.

Gorré zal als interim-bondscoach aan het roer staan, een rol die hij eerder ook al eens vervulde. "Er zal zo min mogelijk veranderen. We gaan in precies dezelfde lijn door, ook al is Dick er fysiek niet bij. Ik heb op zijn kamer een uur met Dick gesproken en met Cor ook een uur."

Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
