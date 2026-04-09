Oud-Ajacied na miljoenentransfer: "Misschien ben ik te duur"

Azor Matusiwa (27) richt zijn pijlen dit seizoen op promotie naar de Premier League met Ipswich Town. In een uitgebreid gesprek met Voetbalzone deelt de oud-speler van Ajax zijn ambitie om komend seizoen ook in zijn favoriete tv-programma Match of the Day te verschijnen.

Toen Voetbalzone hem eerder sprak, kwam hij nog uit voor Stade Reims in Frankrijk. Inmiddels is er veel veranderd. "Inmiddels ben ik twee clubs verder. Ik heb bij Reims een mooie tijd gehad en koos toen voor een vervolgstap naar Stade Rennes. Bij die club speelden er veel zaken op de achtergrond. Veel ruis, wat ook invloed had op onze prestaties op het veld."

De in Hilversum geboren Matusiwa is uitgegroeid tot een vaste waarde op het middenveld van The Tractor Boys. Dit seizoen speelde hij al 3.370 minuten in 39 officiële wedstrijden. "Maar ik ben nog lang niet klaar. De belangrijkste fase breekt nu juist aan."

"Er was een gebrek aan stabiliteit, waardoor ik besloot dat het tijd was voor iets nieuws. De clubleiding van Rennes wilde mij graag behouden, maar mijn gevoel bij Ipswich was heel goed. Toen ik met manager Kieran McKenna had gesproken wist ik het zeker. Ik lag nog drie jaar vast in Frankrijk, maar gelukkig hebben ze mij deze transfer gegund. Het is heel netjes afgehandeld en daar ben ik dankbaar voor," vertelt Matusiwa tevreden.

In vier jaar tijd speelde Matusiwa meer dan honderd wedstrijden in de Ligue 1. "Op een gegeven moment ben je toe aan een andere stap, een nieuwe omgeving. Wel was het voor mij belangrijk dat het plaatje klopte. Ik heb altijd gedroomd van Engeland, maar de club moest wel bij mij passen. Ik ben geen jongen die tekent bij de eerste de beste club. Zowel sportief als financieel gezien moest het interessant zijn. Ipswich kan dat bieden. Deze club heeft de ambitie om terug te keren in de Premier League en daar te blijven. Hopelijk lukt het ons dit seizoen al om te promoveren," aldus Matusiwa.

Hoewel Nederlandse topclubs in de afgelopen jaren regelmatig op zoek waren naar een controleur, kwam Matusiwa nooit concreet in beeld. "Mijn agent heeft daar in ieder geval niets over gezegd. Misschien ben ik gewoon te duur."

"Als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren voor mij betaald is, dan zijn dat serieuze bedragen. Als ik voor een paar miljoen euro op te pikken was, was het misschien anders geweest," denkt Matusiwa, die met zijn drie laatste transfers een totaalbedrag van 30 miljoen euro vertegenwoordigt. "Dat zorgt niet voor extra druk. In vergelijking met anderen valt het reuze mee."