'Oud-Ajacied na vertrek Mislintat op dood spoor bij Duitse club'
Diant Ramaj lijkt zijn toekomst niet langer bij Borussia Dortmund te hebben. Volgens het Duitse Kicker mag de voormalig doelman van Ajax deze zomer definitief vertrekken, ondanks een contract dat nog doorloopt tot medio 2029.
De 24-jarige keeper maakte begin 2025 voor vijf miljoen euro de overstap van Ajax naar Dortmund. De transfer werd destijds afgerond door Sven Mislintat, die Ramaj eerder ook al naar Amsterdam haalde. Binnen de club werd hij gezien als een mogelijke opvolger van eerste doelman Gregor Kobel.
Sinds het vertrek van Mislintat is de situatie van Ramaj echter volledig veranderd. Omdat een vertrek van Kobel niet langer aan de orde is, is ook het perspectief voor de Duitse doelman verdwenen. Volgens Kicker ziet Ramaj bovendien niets in een rol als reservedoelman.
Na verhuurperiodes aan FC Kopenhagen en FC Heidenheim lijkt een definitieve transfer daarom de meest waarschijnlijke uitkomst. Afgelopen seizoen verdedigde Ramaj in 31 wedstrijden het doel van Heidenheim, maar kon hij niet voorkomen dat de club als zeventiende eindigde en degradeerde naar de 2. Bundesliga.
'Oud-Ajacied na vertrek Mislintat op dood spoor bij Duitse club'
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