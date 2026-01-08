Oud-Ajacied naar Fortuna Sittard: "Wil me graag weer laten zien"

Fortuna Sittard heeft Neraysho Kasanwirjo aan de selectie toegevoegd. De 21-jarige verdediger wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Feyenoord, zo maakt de Limburgse club bekend.

De 21-jarige Amsterdammer werkt in Sittard opnieuw samen met hoofdtrainer Danny Buijs, die hem eerder zijn Eredivisie-debuut gaf. "Ik ben vanzelfsprekend blij dat ik vandaag heb getekend bij Fortuna", aldus Kasanwirjo op de clubsite. "De afgelopen seizoenen heb ik mooie ervaringen opgedaan in het buitenland. Het komende half jaar wil ik me graag weer laten zien in de Eredivisie. Ik weet wat de trainer van mij verwacht, omdat we al eerder succesvol hebben samengewerkt."

Kasanwirjo begon zijn jeugdopleiding bij Ajax en maakte zijn profdebuut bij Jong Ajax. Daarna speelde hij twee seizoenen bij FC Groningen voordat hij via Feyenoord terugkeerde naar de top van het Nederlandse voetbal. Bij de Rotterdammers werd hij vervolgens verhuurd aan Rapid Wien, Rangers FC en het afgelopen halfjaar aan Molde FK in Noorwegen.