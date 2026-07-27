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'Oud-Ajacied naar Van Spor FK en begint aan veertiende club'

Arthur
Tokuma Suzuki en Richairo Zivkovic
Tokuma Suzuki en Richairo Zivkovic Foto: © Pro Shots

Richairo Zivkovic zet zijn carrière voort in Turkije. De 28-jarige aanvaller heeft een contract getekend bij Van Spor FK, dat uitkomt op het tweede Turkse niveau. Daarmee voegt hij opnieuw een land toe aan zijn indrukwekkende lijst van buitenlandse avonturen.

Zivkovic speelde eerder al in België, China, Engeland, Servië, Singapore en Thailand. Nu wacht hem een nieuw hoofdstuk in de Turkse 1. Lig, waar hij hoopt zijn doelpuntenproductie verder uit te breiden.

De aanvaller brak ooit door bij FC Groningen en maakte in 2014 voor een transfersom van € 2,15 miljoen de overstap naar Ajax. In Amsterdam wist hij de hoge verwachtingen echter niet waar te maken. Ajax verkocht hem later voor € 1,2 miljoen waarna hij uitgroeide tot een voetbalnomade. In Nederland speelde de avonturier ook nog bij Wililem II, FC Utrecht en FC Emmen.

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