Oud-Ajacied Nicolás Tagliafico ziet transfer toch nog afketsen
Nicolás Tagliafico heeft geen transfer naar Atletico Madrid kunnen maken. Volgens Fabrizio Romano is de deal tussen Olympique Lyon en Madrid afgeketst.
De voormalig Ajacied stond hoog op het verlanglijstje van Atletico-trainer Diego Simeone. De Spaanse club maakte werkt van de komst van de verdediger, maar slaagde er niet in om de deal rond te maken. Volgens Romano stuitte Madrid op Financial Fair Play-regels.
Tagliafico blijft voorlopig dus in Frankrijk. Zijn contract bij Olympique Lyon loopt nog tot volgende zomer. De Argentijn werd ook nog gelinkt aan Juventus, maar ook in Italië is de transfermarkt inmiddels gesloten.
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