Oud-Ajacied nieuwe liefde van Monique Westenberg? "Het past wel"
Brian Brobbey is op opvallende wijze ter sprake gekomen in de podcast Lullen en Poetsen. Monique Westenberg vertelt daar dat haar negenjarige zoon André al een duidelijke voorkeur heeft mocht zij ooit weer gaan daten: volgens hem zou een voetballer goed bij zijn moeder passen.
Tijdens het gesprek komt naar voren dat André zich thuis al langer bezighoudt met de eventuele liefdeskeuzes van zijn moeder. Daarbij heeft hij zelfs een concrete kandidaat in gedachten: Brian Brobbey.
Podcastmaker Erith Franke reageert verrast wanneer de naam van de voormalig Ajax-spits opnieuw valt. "Nog steeds?", vraagt ze, waaruit blijkt dat André de voetballer al langer als mogelijke match ziet.
De twee kunnen vervolgens lachen om de suggestie. "Ik vind het een leuke vent, het past wel", zegt Franke.
Daar blijft het niet bij, want het duo besluit Brobbey zelfs rechtstreeks aan te spreken. "Nou Brian, bel even in."
Huntelaar vertelt over keuze voor Ajax: "Net iets meer dan Feyenoord"
Oud-Ajacied nieuwe liefde van Monique Westenberg? "Het past wel"
PSV-icoon Nilis botste met oud-Ajax-trainer: "Dat nam ik hem kwalijk"
'Mitchell Dijks tekent contract in Thailand en treft oud-Ajacied'
Kijkers halen uit naar voormalig Ajacied in het Nederlands elftal
Derksen haalt uit naar Halsema: "Bang voor nieuwe jodenjacht"
Van der Vaart sloopt Oranje: "Als je zo door Amsterdam loopt..."
Louis van Gaal krijgt advies na City-nieuws: "Procedeer ze kapot"
Kieft over oud-Ajacied: "Wat ik altijd een beetje tegen hem heb..."
'Kehrer ziet transferwaarde ondanks prima start bij Ajax dalen'
Timber hard voor Oranje: "Overal te laat, veel kansen weggegeven"
Steur geniet na vertrek van Ajacied: "Ontzettend mooie speler"
Kraay pleit voor basisplaats oud-Ajacied: "Lieten hem vrij staan"
Oud-Ajacied gefileerd: "Dan vindt hij zichzelf weer te goed"
Lang zag boze Xavi bij Oranje: "Moet de schijt zien te brengen"
Oud-Ajacied Winter wil weer aan de slag: "Ik mis het spelletje"
Nederland speelt na slechte eerst helft gelijk tegen Griekenland
Ajax-directeur Geelen verkozen in Europees bestuur: "Belangrijk"
'Caio Henrique ziet transferwaarde dalen na zijn start bij Ajax'
Opstelling Oranje bekend: Xavi geeft oud-Ajacied basisplaats
Gerald Sibon scoorde bijzondere treffer: "Dat waren grote namen"
Bogarde van waarde bij Jong Oranje: "Staat hele training naast me"
Maduro vergelijkt Griekse club met Ajax: "Die haat zit heel diep"
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Wim Kieft deelt compliment uit: "Hij moest bij Ajax blijven"
Louis van Gaal krijgt juridisch advies: "Hij verdient eerherstel"
Huntelaar open over gezondheid: "De maanden daarna waren heftig"
'Vermoedelijke opstelling Oranje: Xavi voert 2 wijzigingen door'
Theo Janssen succesvol bij amateurs: "Hoeft bijna niks te doen"
Oud-Ajacied wijst naar Van 't Schip: "Nederland moet oppassen"