Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Oud-Ajacied nieuwe liefde van Monique Westenberg? "Het past wel"

Amber
Monique Westenberg
Monique Westenberg Foto: © BSR Agency

Brian Brobbey is op opvallende wijze ter sprake gekomen in de podcast Lullen en Poetsen. Monique Westenberg vertelt daar dat haar negenjarige zoon André al een duidelijke voorkeur heeft mocht zij ooit weer gaan daten: volgens hem zou een voetballer goed bij zijn moeder passen.

Tijdens het gesprek komt naar voren dat André zich thuis al langer bezighoudt met de eventuele liefdeskeuzes van zijn moeder. Daarbij heeft hij zelfs een concrete kandidaat in gedachten: Brian Brobbey.

Podcastmaker Erith Franke reageert verrast wanneer de naam van de voormalig Ajax-spits opnieuw valt. "Nog steeds?", vraagt ze, waaruit blijkt dat André de voetballer al langer als mogelijke match ziet.

De twee kunnen vervolgens lachen om de suggestie. "Ik vind het een leuke vent, het past wel", zegt Franke.

Daar blijft het niet bij, want het duo besluit Brobbey zelfs rechtstreeks aan te spreken. "Nou Brian, bel even in."

Gerelateerd:
Klaas-Jan Huntelaar

Huntelaar vertelt over keuze voor Ajax: "Net iets meer dan Feyenoord"

0
Luc Nilis als trainer van Patro-Eisden

PSV-icoon Nilis botste met oud-Ajax-trainer: "Dat nam ik hem kwalijk"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Huntelaar vertelt over keuze voor Ajax: "Net iets meer dan Feyenoord"

Oud-Ajacied nieuwe liefde van Monique Westenberg? "Het past wel"

PSV-icoon Nilis botste met oud-Ajax-trainer: "Dat nam ik hem kwalijk"

'Mitchell Dijks tekent contract in Thailand en treft oud-Ajacied'

Kijkers halen uit naar voormalig Ajacied in het Nederlands elftal

Derksen haalt uit naar Halsema: "Bang voor nieuwe jodenjacht"

Van der Vaart sloopt Oranje: "Als je zo door Amsterdam loopt..."

Louis van Gaal krijgt advies na City-nieuws: "Procedeer ze kapot"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws