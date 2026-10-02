Oud-Ajacied nieuwe liefde van Monique Westenberg? "Het past wel"

Brian Brobbey is op opvallende wijze ter sprake gekomen in de podcast Lullen en Poetsen. Monique Westenberg vertelt daar dat haar negenjarige zoon André al een duidelijke voorkeur heeft mocht zij ooit weer gaan daten: volgens hem zou een voetballer goed bij zijn moeder passen.

Tijdens het gesprek komt naar voren dat André zich thuis al langer bezighoudt met de eventuele liefdeskeuzes van zijn moeder. Daarbij heeft hij zelfs een concrete kandidaat in gedachten: Brian Brobbey.

Podcastmaker Erith Franke reageert verrast wanneer de naam van de voormalig Ajax-spits opnieuw valt. "Nog steeds?", vraagt ze, waaruit blijkt dat André de voetballer al langer als mogelijke match ziet.