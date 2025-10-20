Oud-Ajacied nu ineens grote held in Spanje: "Van hoge kwaliteit"

Voormalig Ajacied Antony lijkt zijn draai helemaal gevonden te hebben bij Real Betis. De Braziliaanse buitenspeler was afgelopen weekend met twee doelpunten van grote waarde in het duel met Villarreal (2-2), nadat Betis tegen een 2-0 achterstand aankeek. Trainer Manuel Pellegrini is onder de indruk van Antony's ontwikkeling, zowel op als naast het veld.

Antony, die in Engeland nooit helemaal uit de verf kwam bij Manchester United, lijkt in Spanje nieuw leven in zijn carrière te blazen. Tegen Villarreal zorgde hij met twee fraaie treffers eigenhandig voor een punt voor de Andalusiërs. Na afloop was Pellegrini dan ook lovend over zijn pupil: "Ja, natuurlijk, de twee doelpunten van Antony waren van hoge kwaliteit."

"Hij had in de eerste helft misschien gemakkelijkere kansen en verzilverde die niet. Maar zo gaat dat in het voetbal, het draait om fouten en successen. Maar over het algemeen waren we superieur en dat is niet eenvoudig, want Villarreal speelt erg goed en heeft zeer sterke spelers", zo stelt Pellegrini.

De Chileense coach ziet bovendien duidelijk dat Antony is gegroeid als prof: "Ik heb het al een tijdje geleden gezegd, de laatste keer dat Antony een wedstrijd speelde, was in mei. Hij begon pas weer te spelen toen hij in september arriveerde. Maar hij is aanzienlijk volwassener geworden, hij werkt heel hard in wedstrijden, met en zonder de bal. Met sprints van veertig meter, verrassingen in zijn spel en het binnendringen van het strafschopgebied. Dat heeft hem geholpen om een deel van dat gebrek aan precisie goed te maken. Deze twee doelpunten zullen heel goed voor hem zijn."