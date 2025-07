'Oud-Ajacied Onana ziet Manchester United bod doen op keeper'

United ziet in de Argentijn de ideale opvolger van oud-Ajacied André Onana, die de laatste tijd niet altijd even overtuigend was. Martinez zou bovendien zelf openstaan voor een transfer. Afgelopen mei nam hij op opvallend emotionele wijze afscheid van de supporters van Aston Villa, wat de geruchten voedde dat zijn vertrek aanstaande was.

De komst van de wereldkampioen van 2022 zal echter niet goedkoop worden. Eerdere interesse vanuit Saoedi-Arabië liep op niets uit, en Aston Villa lijkt voorlopig niet van plan om zijn sterkhouder zomaar te laten gaan. Martinez speelde eerder ook voor Arsenal en werd in 2022 uitgeroepen tot beste keeper ter wereld.