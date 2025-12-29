AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Oud-Ajacied ondeugend bij Hélène Hendriks: "Wat heb je eronder?"

Arthur
bron: Ziggo Sport
Hélène Hendriks
Hélène Hendriks Foto: © Orange Pictures

Vrijdagavond ontstond een opvallend moment in de studio van Ziggo Sport. Hélène Hendriks presenteerde het Afrika Cup-duel tussen Marokko en Mali (1-1), toen analist Jan van Halst plots een pikante vraag stelde.

Ook Van Halst is onder de indruk van Hendriks’ ‘fantastische’ kleding, maar zijn nieuwsgierigheid gaat een stapje verder. "Ben je ook zo open dat je laat zien wat je eronder hebt?", vraagt hij zonder blikken of blozen aan de presentatrice. Er valt een korte stilte, waarna enkele mensen uit het publiek ongemakkelijk lachen. Hendriks reageert met een glimlach: "Willen de mensen dat precies weten?"

Uiteindelijk besluit ze de situatie luchtig op te lossen: "Dan ga ik dat straks even showen." Al snel wordt duidelijk dat het om een grap gaat. "Want jij weet ervan, daarom zeg je het", wijst Hendriks richting Van Halst. Voor de rest van de uitzending keert de aandacht echter terug naar het voetbal en wordt, in tegenstelling tot wat Hendriks aanvankelijk suggereerde, geen verdere aandacht besteed aan de taqchita.

