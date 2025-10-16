Oud-Ajacied onthult: "Deed voor de gein een Feyenoord-shirt aan"

Als talent van SJC Noordwijk genoot Zonneveld interesse van Ajax en Feyenoord. De keuze viel uiteindelijk op Ajax. "Ondanks dat ik vroeger wel voor Feyenoord was", blikt hij terug in BN DeStem. "Ik heb ook eens voor de gein een Feyenoord-shirt onder mijn trui aangedaan naar de training. Dat vonden die gasten wel lachen."

Zonneveld maakte nooit zijn debuut voor Ajax 1 en voelde zich ook niet echt serieus genomen daar. "Daar hadden ze misschien ook wel gelijk in op dat moment, hoor. ‘Misschien een leuke hoofdklasser voor jou’, zeiden ze destijds", herinnert hij. "Niemand gaf ooit een stuiver voor mij. Ik zat een beetje te klooien daar en het mezelf naar mijn zin te maken. Het was wel grappig geweest als ik daar ooit terug was gekomen."