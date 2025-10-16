Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax historie & oud-spelers

Oud-Ajacied onthult: "Deed voor de gein een Feyenoord-shirt aan"

Max
bron: BN DeStem
Mike Zonneveld
Mike Zonneveld Foto: © Pro Shots

Mike Zonneveld kwam op jonge leeftijd in de jeugd van Ajax terecht. De voormalig verdediger verkoos de club uit Amsterdam boven Feyenoord. 

Als talent van SJC Noordwijk genoot Zonneveld interesse van Ajax en Feyenoord. De keuze viel uiteindelijk op Ajax. "Ondanks dat ik vroeger wel voor Feyenoord was", blikt hij terug in BN DeStem. "Ik heb ook eens voor de gein een Feyenoord-shirt onder mijn trui aangedaan naar de training. Dat vonden die gasten wel lachen."

Zonneveld maakte nooit zijn debuut voor Ajax 1 en voelde zich ook niet echt serieus genomen daar. "Daar hadden ze misschien ook wel gelijk in op dat moment, hoor. ‘Misschien een leuke hoofdklasser voor jou’, zeiden ze destijds", herinnert hij. "Niemand gaf ooit een stuiver voor mij. Ik zat een beetje te klooien daar en het mezelf naar mijn zin te maken. Het was wel grappig geweest als ik daar ooit terug was gekomen."

