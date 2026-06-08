Oud-Ajacied ontsnapte aan dood: "Wilde samen met die jongens!"

Vandaag is het precies 37 jaar geleden dat vlucht PY764 van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) neerstortte bij luchthaven Zanderij in Suriname. Bij de ramp kwamen 176 van de 187 inzittenden om het leven. Onder de passagiers bevonden zich ook veel leden van het Kleurrijk Elftal. Oud-spits van Ajax Henny Meijer had eigenlijk aan boord willen zijn, maar een administratieve weigering voorkwam dat.

Meijer, geboren in Suriname, kreeg destijds de kans om met het Kleurrijk Elftal naar Paramaribo af te reizen. Daar hoefde hij niet lang over na te denken. De aanvaller had echter al een vakantie naar Curaçao geboekt en moest daarvoor zijn reisplannen aanpassen. "Maar dat ging dus even niet door", blikt Meijer terug. "Ik zou samen met m'n toenmalige vriendin met KLM die kant op vliegen, maar ik wilde per se met die SLM-vlucht mee. Want ja, dat waren toch m'n matties, daar hoorde ik bij. Ik wilde geen speciale behandeling. Ik wilde samen met die jongens!", stelt hij bij RTV Noord.

Ondanks meerdere pogingen slaagde Meijer er niet in zijn ticket om te boeken naar vlucht PY764. "Ik heb van alles geprobeerd, wilde extra betalen en weet ik het. Maar die mevrouw bleef onvermurwbaar. 'Sorry meneer Meijer, maar we kunnen het gewoon écht niet omzetten', zei ze. Ik heb later nog wel eens met de gedachte gespeeld om er naartoe te rijden en haar te bedanken." Die afwijzing bleek achteraf van onschatbare waarde. Omdat het niet lukte om mee te vliegen met de SLM-vlucht, reisde Meijer een dag eerder met KLM naar Suriname. Daardoor bevond hij zich al in Paramaribo toen het noodlot toesloeg. "Ik was dus al in Paramaribo ten tijde van de ramp. Midden in de nacht werd ik gebeld door een neefje. 'Het vliegtuig is neergestort', werd me verteld. Hè, wat?! Ik kon het niet geloven. Maar het was toch echt zo."