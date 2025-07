'Oud-Ajacied ontwikkelt zich tot stoorzender bij Eredivisie-club'

Tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Groningen viel Hansen op, maar niet in positieve zin. "Hij deed de gekste dingen,", meldt de krant. Na dertig minuten werd hij gewisseld, naar verluidt omdat hij ‘moe’ zou zijn geweest. "Dat zou al helemaal schandalig zijn", aldus het scherpe oordeel.

De voorbereiding van NEC onder Schreuder staat bekend als pittig, maar na een maand mag er volgens de regionale krant meer verwacht worden van Hansen. Zeker omdat hij eerder nog verklaarde baat te hebben bij de intensievere werkwijze van zijn nieuwe trainer, vergeleken met diens voorganger Rogier Meijer.

De krant wijst erop dat Hansen bij zijn komst naar NEC al openlijk worstelde met het leven als profvoetballer. Hoewel hij verbetering beloofde, is daar volgens de verslaggeving nog weinig van terechtgekomen. "Het blijft vooralsnog bij mooie woorden, in daden laat hij daar bar weinig van merken. En dat is zonde, want het talent is onmiskenbaar."

Volgens De Gelderlander staat directeur spelerszaken Carlos Aalbers voor een moeilijke beslissing. Hansen uit de selectie halen of zelfs van de hand doen lijkt onvermijdelijk als zijn gedrag niet verandert. "Want als dit zo doorgaat, wordt de aanvaller een stoorzender in de kleedkamer en wordt Schreuder vanzelf gedwongen tot het nemen van vervelende maatregelen."