Oud-Ajacied op gesprek bij Jordi Cruijff: "Je hoort vanzelf iets"

Wesley Sneijder schuift over enkele weken opnieuw aan bij Ajax voor vervolggesprekken. Dat liet de oud-middenvelder donderdagavond weten bij Ziggo Sport, voorafgaand aan het duel tussen Atlético Madrid en Real Madrid. Over de precieze invulling van die gesprekken of een mogelijke rol bleef Sneijder nog op de vlakte.

Eind december maakte Sneijder al bekend dat hij in gesprek was geweest met algemeen directeur Menno Geelen. Daarbij gaf hij toen aan dat een eventueel vervolg pas aan de orde zou zijn zodra Ajax een nieuwe technisch directeur had aangesteld. Inmiddels is Jordi Cruijff benoemd in die functie, waardoor de volgende stap kan worden gezet.

"Nu komen de vervolggesprekken", aldus Sneijder. "Er is duidelijk aangegeven dat die eind januari of begin februari zullen volgen, in ieder geval na de transferperiode. Die gesprekken gaan er zeker komen. Ik wacht dat in alle rust af."

Volgens Sneijder biedt het eerdere overleg met Geelen voldoende perspectief. "Het gesprek met Geelen geeft mij genoeg perspectief om een vervolggesprek te krijgen met de td. Ik denk dat we allemaal blij kunnen zijn met de komst van Cruijff. Je moet gewoon wachten", zei hij tegen tafelgenoot Wytse van der Goot. "Je hoort vanzelf iets."