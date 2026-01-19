'Oud-Ajacied op weg naar Turkije; huurdeal met optie tot koop'

Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Noa Lang en David Neres in het Philips Stadion
Noa Lang en David Neres in het Philips Stadion Foto: © BSR Agency

Napoli zou in vergevorderde onderhandelingen zijn over een (huur)transfer van Noa Lang. De voormalig Ajacied zou hard op weg zijn naar de Turkse grootmacht Galatasaray.

Transferjournalist Fabrizio Romano maakt melding van het aanstaande vertrek van Lang uit Napels. De Italiaanse transfergoeroe geeft aan dat het zou gaan om een huurtransfer met een optie tot koop. Galatasaray zou daarbij het volledige salaris van Lang overnemen van Napoli. Beide clubs zijn nog in gesprek over de hoogte van de koopoptie.

Het zou betekenen dat Lang slechts een half seizoen actief is geweest in het shirt van de Italiaanse grootmacht. De vleugelaanvaller vertrok afgelopen zomer bij PSV en had zijn zinnen al enige tijd gezet op een overstap naar Napoli. Na enkele maanden staat de teller op achttien wedstrijden in de Serie A. Hierin wist Lang één keer te scoren.

