'Oud-Ajacied op weg naar Turkije; huurdeal met optie tot koop'

Transferjournalist Fabrizio Romano maakt melding van het aanstaande vertrek van Lang uit Napels. De Italiaanse transfergoeroe geeft aan dat het zou gaan om een huurtransfer met een optie tot koop. Galatasaray zou daarbij het volledige salaris van Lang overnemen van Napoli. Beide clubs zijn nog in gesprek over de hoogte van de koopoptie.

Het zou betekenen dat Lang slechts een half seizoen actief is geweest in het shirt van de Italiaanse grootmacht. De vleugelaanvaller vertrok afgelopen zomer bij PSV en had zijn zinnen al enige tijd gezet op een overstap naar Napoli. Na enkele maanden staat de teller op achttien wedstrijden in de Serie A. Hierin wist Lang één keer te scoren.