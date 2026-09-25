Oud-Ajacied over eigen carrière: "De enige die beter was dan ik"
Jelle Van Damme kijkt met veel vertrouwen terug op zijn loopbaan. De voormalig verdediger van Ajax stelt dat hij in zijn volledige carrière maar één linksback is tegengekomen van wie hij zelf vond dat die beter was: zijn toenmalige concurrent Maxwell.
Van Damme speelde gedurende zijn loopbaan in Nederland, Engeland, Duitsland, België en de Verenigde Staten. Toch kwam hij naar eigen zeggen maar zelden een linksback tegen voor wie hij zonder discussie een stap opzij wilde doen. "Maxwell is voor mij, als ik terugkijk op twintig jaar, de enige linksback in mijn hele carrière van wie ik zelf moest zeggen: die is beter dan ik."
De Belg en Maxwell waren tussen 2002 en 2004 ploeggenoten bij Ajax. De Braziliaan kreeg destijds de voorkeur op de linksbackpositie, waardoor Van Damme minder aan spelen toekwam. Achteraf heeft hij daar geen problemen mee. "Toen Maxwell en ik bij Ajax speelden… Ja, Maxwell speelde op linksback in zijn tweede jaar bij Ajax. Ik speelde minder, maar voor hoe ik was, die persoon en mijn evolutie, was dat top. Maar als ik terugdenk aan mijn carrière, was hij de enige speler van wie ik zelf zei: die is beter dan ik. Niets aan te doen, die moet spelen", vertelt Van Damme bij Circus Daily.
Van Damme speelde uiteindelijk twee seizoenen voor Ajax. In 2004 verkochten de Amsterdammers hem voor ongeveer drie miljoen euro aan Southampton. Daarna droeg hij onder meer de shirts van Werder Bremen, Anderlecht, Wolverhampton Wanderers, Standard Luik, LA Galaxy en Royal Antwerp FC.
De verdediger kwam daarnaast tot 31 interlands voor België. In 2020 zette Van Damme definitief een punt achter zijn carrière.
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Oud-Ajacied over eigen carrière: "De enige die beter was dan ik"
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