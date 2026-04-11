Oud-Ajacied over mogelijke terugkeer: "Ik sluit ook niets uit"

Zian Flemming is dit seizoen de grote uitblinker van Burnley FC. De 27-jarige spits is in bloedvorm en droomt zelfs van het WK met Oranje. Hij vertelt over zijn toekomstplannen en een eventuele terugkeer in de Eredivisie.

Het contract van Flemming loopt bij Burnley nog door tot de zomer van 2029. Vanwege zijn verleden in de Eredivisie wordt een terugkeer naar Nederland ook veelvuldig genoemd. Hij wordt de laatste tijd vaak in verband gebracht met grotere clubs. "Ik volg dat allemaal niet, weet oprecht niet of er iets speelt. Eerst wil ik dat sprookje verwezenlijken met Burnley", zegt hij daar zelf over tegen Voetbal International.

Maar zijn ambitie is duidelijk. "De Premier League smaakt naar meer. Zou ik nog jaren in willen spelen." En stel dat een club als Ajax of PSV voor hem aanklopt? "Het voelt een beetje surrealistisch, maar de topdrie in Nederland is op dit moment geen stap omhoog. Champions League, meedoen om de titel; dat zeker wél. Maar de Eredivisie biedt, met alle respect, veel minder weerstand dan de Premier League. Ik weet het niet, sluit ook niks uit. Maar zeg ook niet: dat is een droomstap", besluit de oud-Ajacied.