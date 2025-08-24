Oud-Ajacied over periode met Frenkie: "Geen leuke trainingen"

Kaj Sierhuis kijkt met een glimlach terug op zijn eerste jaar bij Ajax, waarin de club de landstitel, de KNVB-beker én een plek in de halve finale van de Champions League pakte. Vooral twee grootheden maakten in die periode bijzondere indruk op hem.

Voor de spits sprong destijds vooral één ploeggenoot eruit: Frenkie de Jong. "Tijdens tactische trainingen werd ik vaak ingezet als spits van de tegenstander, omdat ik niet in de basis stond. Dan kwam Frenkie de bal ophalen en ik moest druk zetten. Dat waren geen leuke trainingen: draaien, draaien, draaien en ik er maar achteraan… Dat heeft echt indruk gemaakt."

Daarnaast maakte ook Erik ten Hag diepe indruk op de jonge aanvaller. "Hij was extreem veeleisend, in alle aspecten van het voetbal. Ook op de kleinste details, die een groot verschil kunnen maken. Discipline stond altijd voorop", aldus Sierhuis te gast bij Goedemorgen Eredivisie.