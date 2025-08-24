Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Oud-Ajacied over periode met Frenkie: "Geen leuke trainingen"

Thomas
bron: Goedemorgen Eredivisie
Frenkie de Jong
Frenkie de Jong Foto: © Pro Shots

Kaj Sierhuis kijkt met een glimlach terug op zijn eerste jaar bij Ajax, waarin de club de landstitel, de KNVB-beker én een plek in de halve finale van de Champions League pakte. Vooral twee grootheden maakten in die periode bijzondere indruk op hem.

Voor de spits sprong destijds vooral één ploeggenoot eruit: Frenkie de Jong. "Tijdens tactische trainingen werd ik vaak ingezet als spits van de tegenstander, omdat ik niet in de basis stond. Dan kwam Frenkie de bal ophalen en ik moest druk zetten. Dat waren geen leuke trainingen: draaien, draaien, draaien en ik er maar achteraan… Dat heeft echt indruk gemaakt."

Daarnaast maakte ook Erik ten Hag diepe indruk op de jonge aanvaller. "Hij was extreem veeleisend, in alle aspecten van het voetbal. Ook op de kleinste details, die een groot verschil kunnen maken. Discipline stond altijd voorop", aldus Sierhuis te gast bij Goedemorgen Eredivisie.

Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Frenkie de Jong
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
