'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Oud-Ajacied over transfer: "Stap in Nederland? Weet ik nog niet"

Joram
bron: Voetbal International
Jizz Hornkamp en Milan Smit
Jizz Hornkamp en Milan Smit Foto: © Pro Shots

Jizz Hornkamp maakt ook dit seizoen indruk bij Heracles Almelo. De oud-speler van Ajax en SC Heerenveen scoorde dit seizoen al negen keer. Hornkamp heeft nog een contract tot de zomer van 2027, maar het is de bedoeling dat hij daarna een nieuwe stap maakt.

De aanvaller is bezig aan zijn derde seizoen in Almelo en staat goed op de radar bij andere (Nederlandse) clubs. Ook hij zelf is ambitieus. "Voor mij en de club is het goed als ik een stap maak", zegt de spits tegen Voetbal International. "Heracles heeft mij destijds gekocht, dus het is goed voor de club als ze mij doorverkopen. Ik hoop ook dat ik de club veel geld kan bezorgen en dat beide partijen er goed uitkomen."

De verwachting is dat Hornkamp komende zomer een transfer maakt. "Ik zou graag een stap maken, maar ik ben nog niet bezig met welk land of welke club. Of het een stap in Nederland wordt of naar het buitenland, weet ik nog niet. Ik heb mezelf laten zien en ik voel me goed en fit. Het is voor het eerst dat ik de hele voorbereiding heb meegedaan. Dat is heel belangrijk voor me geweest. Voor nu richt ik me op de wedstrijden. Tot de winterstop en daarna tot de zomer. Dan zie ik daarna wel wat er gebeurt", aldus Hornkamp.

