Oud-Ajacied over Van Gaal: "Vroeg nooit hoe het met mij ging"
Woensdag was er een bijzondere bijeenkomst in het Rat Verlegh Stadion naar aanleiding van de documentaire 'Echte mannen huilen niet' over mentaal welzijn van voetballers. Onder de aanwezigen was Oranje-international Martijn Reuser, die opvallende anekdotes aanhaalt over Louis van Gaal.
Reuser vertelt zijn verhaal. Dat er nauwelijks aandacht was voor de tiener en dat nazorg kon worden vergeten. "Er is mij als 18-jarige nooit door Van Gaal gevraagd hoe het met me ging. Hoe ik me voelde. Daar was geen tijd voor. Want Ajax, en dus ook Van Gaal, wilde alleen maar zo snel mogelijk naar de top."
"Ik heb bij Ajax een enorme struggle meegemaakt", vervolgt hij. "De eerste anderhalf jaar na die wedstrijd tegen Besiktas heb ik met pijn in mijn rug gespeeld. Anderhalf jaar lang heb ik mijn mond gehouden. Niemand wist ervan. Had iemand in die tijd maar eens de moeite genomen om te vragen hoe het met me ging, denk ik nu. Om te zeggen dat het inderdaad heel spannend is om in het eerste van Ajax te spelen."
"Nee, wat zei Van Gaal alleen maar? 'Je moet beter zijn dan Litmanen!' Dat is toch bizar om tegen een gastje van 18 te zeggen?"
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Oud-Ajacied over Van Gaal: "Vroeg nooit hoe het met mij ging"
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