Oud-Ajacied pleit voor trainerswissel: "Ik vind het helemaal niks"

Max
bron: Voetbal International
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Henk ten Cate is niet overtuigd van Ajax onder Fred Grim. Volgens de bondscoach van Suriname kunnen de Amsterdammers beter alvast een trainer aanstellen met de blik op de toekomst. 

Grim nam het voor de winterstop op interim-basis over van John Heitinga en zal het seizoen afmaken als trainer van Ajax. De resultaten zijn beter, maar Ten Cate is alles behalve fan van de speelwijze van Grim. "Ik vind het ontluisterend hoe Ajax nu speelt. Ik bedoel, met een 5-4-1-formatie spelen tegen Telstar, dat is toch ongelooflijk?", stelt hij in Voetbal International. "Het is leuk dat ze op die manier met Fred Grim punten halen, maar ik vind het helemaal niks."

Ten Cate geeft de Amsterdammers een duidelijk advies mee. "Het lijkt mij beter als ze nu een trainer neerzetten, die alvast gaat werken aan de manier waarop ze volgend seizoen willen gaan spelen", oordeelt de oefenmeester. "Maar goed, dat is mijn pakkie-an verder niet."

