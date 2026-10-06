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Oud-Ajacied racistisch bejegend met Suriname: "Werd niets gedaan"

Rik Engelbertink
Brian Tevreden
Brian Tevreden Foto: © Pro Shots

Brian Tevreden, general manager van Suriname en oud-speler van Ajax, heeft via Instagram zijn verhaal gedaan over de racistische termen die zijn spelers te horen kregen tijdens het duel met Guetamala. Richonell Margaret van Go Ahead Eagles haalde verhaal, maar kreeg rood. Het is niet de eerste keer dat zoiets zich voordoet. Ook tegen El Salvador ging het al mis.

"Gedurende de hele wedstrijd werden onze spelers onderworpen aan apengeluiden vanuit de tribunes. Er werd niets gedaan", zegt hij tegenover ESPN. "De wedstrijd werd niet stilgelegd en het eigen anti-discriminatieprotocol van de Concacaf (voetbalbond, red.), dat precies voor deze situatie is bedoeld, werd niet toegepast", begint Tevreden.

Margaret kreeg rood voor protesteren. "Toen één van onze spelers reageerde op het misbruik, kreeg die speler een rode kaart. Het slachtoffer werd gestraft. De daders niet. Dit is de wereld op zijn kop. Dit is geen op zichzelf staand incident. Eerst El Salvador, nu Guatemala."

"Hoe vaak moeten onze spelers dit nog doorstaan voordat de Concacaf en/of FIFA ingrijpt?", vraagt hij zich af. "Onze spelers vertegenwoordigen Suriname met trots en waardigheid. Ze hebben het recht om te voetballen zonder ontmenselijkt te worden, en de SVB (Surinaamse voetbalbond, red.) staat volledig achter hen."

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