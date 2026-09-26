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Ajax historie & oud-spelers

Oud-Ajacied redt Bas Nijhuis langs snelweg: "Die kerel is gek"

Bjorn
Een lachende Bas Nijhuis
Een lachende Bas Nijhuis Foto: © BSR Agency

Bas Nijhuis kwam deze week op een vervelende manier stil te staan langs de A1. De scheidsrechter bleek zonder benzine te zitten en had daardoor hulp nodig. Gelukkig was voormalig Ajax-speler Andy van der Meijde in de buurt.

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Van der Meijde was onderweg naar een lezing waar Nijhuis eveneens aanwezig zou zijn. Toen de oud-speler van Ajax hoorde dat zijn oude bekende met pech stond, besloot hij in actie te komen. Hij nam een jerrycan met brandstof mee om Nijhuis weer op weg te helpen.

Voor de hulp daadwerkelijk werd geboden, kon Van der Meijde het niet laten om de scheidsrechter eerst flink uit te lachen. Hij legde het moment vast op video en deelde het filmpje vervolgens via Instagram.

Ook Nijhuis kon de actie van Van der Meijde wel waarderen. Onder de video reageerde de scheidsrechter met een knipoog: "Eerste keer dat ik word uitgelachen door de ANWB."

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