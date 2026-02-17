Oud-Ajacied Rugani vindt nieuwe club: "Er waren andere opties"

Voormalig Ajax-speler Daniele Rugani vervolgt zijn loopbaan voorlopig bij Fiorentina. De Italiaanse verdediger wordt voor een half seizoen gehuurd van Juventus en kijkt uit naar een frisse start na blessureleed.

"Ik heb een zware tijd achter de rug, met twee vervelende blessures", vertelde Rugani tijdens zijn presentatie. De centrumverdediger kampte dit seizoen met spier- en kuitproblemen, maar voelt zich inmiddels vrijwel hersteld. "Ik trainde de afgelopen tien dagen dubbel om zo snel mogelijk weer fit te worden."

Dat hij zo kort na zijn terugkeer bij Juventus alweer zou vertrekken, zag Rugani niet aankomen. "Maar zo is voetbal nu eenmaal. Dingen kunnen plotseling veranderen en je moet soms de kans grijpen als die voorbij komt. Dat is nu met Fiorentina gebeurd." Ook Lazio werd genoemd als mogelijke bestemming, maar Rugani had snel zijn keuze gemaakt. "Er waren andere opties, maar ik ben blij dat ik nu hier ben."