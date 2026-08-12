Rulli tekent bij Engelse topclub: "Fantastische kans voor mij"
Geronimo Rulli heeft zijn transfer naar Manchester City afgerond. De voormalig Ajacied werd woensdag gepresenteerd door zijn nieuwe club.
Rulli komt over van Olympique Marseille en tekent een contract voor twee seizoenen. De clubs hebben geen melding gemaakt van de transfersom, maar volgens Engelse media betaalt Manchester City slechts twee miljoen euro aan Marseille.
De doelman kijkt enorm uit naar zijn nieuwe avontuur in Engeland. "Dit is een fantastische kans voor mij en eentje die ik moest grijpen. Als de kans zich voordoet om bij Manchester City te spelen, moet je die gewoon aangrijpen", reageert hij op de clubkanalen. "Iedereen weet hoe indrukwekkend deze club is. Iedereen met wie ik over City heb gesproken, zei dat ik moest komen, omdat het een club met ongelooflijk hoge standaarden is."
De Argentijn is bekend in Manchester. Hij stond in 2016 een halfjaar onder contract in Engeland en werd daarna doorverkocht aan Real Sociedad. De doelman kwam ook nog uit voor Montpellier, Villarreal en Ajax.
Rulli tekent bij Engelse topclub: "Fantastische kans voor mij"
Keert Edson Álvarez terug bij Ajax? "Acht die kans niet zo groot"
'PSG mikt op snelle Godts-deal', Belg traint gewoon mee bij Ajax
Hans Kraay wijst: "Als Feyenoord wat spelers van Ajax wil..."
Ter Stegen legt Ajax-keuze uit: "Kwamen elkaar tegen op straat"
Maduro ziet Ajax stappen zetten: "We zijn ineens titelkandidaat"
Van der Wiel in de problemen: "Zijn geloofwaardigheid kwijt"
Sherel Floranus accepteert schorsing na rode kaart tegen Ajax
Eredivisie-directeur doet oproep aan Ajax: "Ze moeten punten pakken"
'Cruijff wil Barça-talent op slimme wijze gratis naar Ajax halen'
Louis van Gaal verloor transferstrijd met Ajax van PSV: "Dat was bluf"
Van Schaik: "Hij zei: bij Ajax waren jonge jongens weleens moe"
Hendrie Krüzen lyrisch: "Daar haalt Ajax een hele goede speler mee"
Willem van Hanegem voorspelt: "Ajax gaat veel aan hem hebben"
FC Barcelona bevestigt zware knieblessure 'transfertarget Ajax'
'Ajax en Feyenoord op de tribune voor Mexicaanse vleugelaanvaller'
Hedwiges Maduro wijst: "Als hij niet speelt, is Ajax vrij beperkt"
Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"
'Voormalig Ajacied Bergwijn in de etalage gezet door Al-Ittihad'
Kieft sceptisch over Ajax: "Ik vind het een beetje overdreven"
Van Gaal kritisch: "Ik werd niet op waarde geschat door Ajax"
UEFA stelt Portugese arbitrage aan voor Shelbourne FC - Ajax
Chris Woerts voorspelt: "Ajax en PSV zijn erg aan elkaar gewaagd"
Henk Spaan kritisch op Ajax: "Begonnen toen pas te voetballen"
Van Gaal nog steeds niet gebeld door de KNVB: 'Dat komt door hem'
Tim Krul geniet van Ajacied: "Gaat een belangrijke pion zijn"
KNVB maakt scheidsrechter voor duel Ajax - SC Heerenveen bekend
Theo Janssen wijst favoriet voor de titel aan: "Voor mij is..."
'Fabrizio Romano geeft update over onderhandelingen PSG en Ajax'
Kieft twijfelt over Ajax-uitblinker: "Hij wil soms net te graag"