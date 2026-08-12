Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Rulli tekent bij Engelse topclub: "Fantastische kans voor mij"

Max
bron: Manchester City
Geronimo Rulli
Geronimo Rulli Foto: © Pro Shots

Geronimo Rulli heeft zijn transfer naar Manchester City afgerond. De voormalig Ajacied werd woensdag gepresenteerd door zijn nieuwe club. 

Rulli komt over van Olympique Marseille en tekent een contract voor twee seizoenen. De clubs hebben geen melding gemaakt van de transfersom, maar volgens Engelse media betaalt Manchester City slechts twee miljoen euro aan Marseille.

De doelman kijkt enorm uit naar zijn nieuwe avontuur in Engeland. "Dit is een fantastische kans voor mij en eentje die ik moest grijpen. Als de kans zich voordoet om bij Manchester City te spelen, moet je die gewoon aangrijpen", reageert hij op de clubkanalen. "Iedereen weet hoe indrukwekkend deze club is. Iedereen met wie ik over City heb gesproken, zei dat ik moest komen, omdat het een club met ongelooflijk hoge standaarden is."

De Argentijn is bekend in Manchester. Hij stond in 2016 een halfjaar onder contract in Engeland en werd daarna doorverkocht aan Real Sociedad. De doelman kwam ook nog uit voor Montpellier, Villarreal en Ajax. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro ziet Ajax stappen zetten: "We zijn ineens titelkandidaat"

0
Gregory van der Wiel

Van der Wiel in de problemen: "Zijn geloofwaardigheid kwijt"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Gerónimo Rulli
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Rulli tekent bij Engelse topclub: "Fantastische kans voor mij"

Keert Edson Álvarez terug bij Ajax? "Acht die kans niet zo groot"

'PSG mikt op snelle Godts-deal', Belg traint gewoon mee bij Ajax

Hans Kraay wijst: "Als Feyenoord wat spelers van Ajax wil..."

Ter Stegen legt Ajax-keuze uit: "Kwamen elkaar tegen op straat"

Maduro ziet Ajax stappen zetten: "We zijn ineens titelkandidaat"

Van der Wiel in de problemen: "Zijn geloofwaardigheid kwijt"

Sherel Floranus accepteert schorsing na rode kaart tegen Ajax
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws