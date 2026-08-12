Rulli tekent bij Engelse topclub: "Fantastische kans voor mij"

Rulli komt over van Olympique Marseille en tekent een contract voor twee seizoenen. De clubs hebben geen melding gemaakt van de transfersom, maar volgens Engelse media betaalt Manchester City slechts twee miljoen euro aan Marseille.

De doelman kijkt enorm uit naar zijn nieuwe avontuur in Engeland. "Dit is een fantastische kans voor mij en eentje die ik moest grijpen. Als de kans zich voordoet om bij Manchester City te spelen, moet je die gewoon aangrijpen", reageert hij op de clubkanalen. "Iedereen weet hoe indrukwekkend deze club is. Iedereen met wie ik over City heb gesproken, zei dat ik moest komen, omdat het een club met ongelooflijk hoge standaarden is."