Oud-Ajacied Schuurs na drie jaar weer terug in wedstrijdselectie

Schuurs kan daarmee in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle zijn rentree maken. De Limburger kwam voor het laatst in oktober 2023 in actie. Destijds speelde hij met Torino tegen Internazionale, een wedstrijd waarin hij een zware kruisbandblessure opliep. Sindsdien stond de verdediger langdurig aan de kant. Schuurs maakte in de zomer van 2022 voor bijna tien miljoen euro de overstap van Ajax naar Torino. In Italië groeide hij al snel uit tot een belangrijke kracht. In zijn eerste seizoen kwam hij tot dertig wedstrijden in de Serie A en maakte hij een uitstekende indruk.

Na zijn periode bij Torino keerde Schuurs terug naar Nederland. Hij trainde mee met Jong Ajax, waarna NEC hem oppikte uit Amsterdam. Zaterdagavond lonkt nu, bijna drie jaar na zijn laatste wedstrijd, zijn officiële rentree op het hoogste niveau.