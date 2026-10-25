Oud-Ajacied scoort eerste goal voor nieuwe werkgever: "Zo doorgaan"

Kenneth Taylor heeft zaterdagavond een belangrijke bijdrage geleverd aan de 2-1 overwinning van Lazio op Parma. De voormalig middenvelder van Ajax was trefzeker en werd na afloop uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Toch ging de aandacht van Taylor vooral uit naar de teamprestatie en de invloed van trainer Gennaro Gattuso.

"Het was een moeilijke wedstrijd", vertelt Taylor na afloop tegenover Italiaanse media. "Parma verdedigde veel en wij probeerden eerst te veel te haasten. Uiteindelijk bleven we kalm en verdienden we de overwinning. Gatuso heeft een fantastische groep gebouwd die voor elkaar vecht. Laten we hopen dat we zo doorgaan."

De middenvelder is daarmee bijzonder te spreken over de manier waarop Gattuso zijn ploeg heeft gevormd. Volgens Taylor beschikt Lazio over een hechte spelersgroep, waarin iedereen bereid is voor elkaar te werken. Die mentaliteit speelde volgens de Nederlander ook een belangrijke rol bij het behalen van de overwinning op Parma.