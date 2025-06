'Oud-Ajacied Sébastien Haller mogelijk langer in de Eredivisie'

Haller werd in de winter gehuurd en maakte sindsdien een prima indruk in de Domstad, met zes goals in achttien officiële duels en een belangrijke bijdrage aan het veldspel. De 30-jarige Ivoriaan staat nog tot 2026 onder contract in Duitsland, maar Dortmund zou bereid zijn om mee te werken aan een vroegtijdige transfer.

Utrecht heeft al een meerjarig contractvoorstel klaarliggen, al is financiële medewerking vanuit alle partijen, ook van Haller zelf, noodzakelijk. Bronnen rond de club melden dat de spits daar niet onwelwillend tegenover staat, zo meldt VoetbalPrimeur.