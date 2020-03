Geschreven door Jordi Smit 18 mrt 2020 om 13:03

© Proshots

Kaj Sierhuis vertrok in de winterstop nog naar Stade Reims, maar is inmiddels weer teruggekeerd naar Nederland. Frankrijk gaat per direct op slot vanwege het coronavirus en dus blijft de voormalig spits van Ajax nog wel een tijdje hier.

Franse maatregelen

De Franse president Emmanuel Macron kondigde dinsdag aan grote maatregelen te nemen om de uitbreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen. Sierhuis zag het nieuws in Nederland, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. “Wegens privéomstandigheden ging ik eind vorige week sowieso een aantal dagen naar Nederland. Inmiddels heeft het geen zin om terug te gaan naar Frankrijk, aangezien ze daar tot volledige isolatie zijn overgegaan. Ik volg mijn programma nu dus in Nederland.”

Trainingsschema

Sierhuis heeft de komende periode vrij, al heeft de club hem wel wat materiaal opgestuurd. “De club heeft via de clubarts richtlijnen opgestuurd over hoe te gedragen en wat te doen. Trainingsprogramma’s worden opgestuurd en iedereen wordt gevraagd deze thuis zo goed mogelijk te doen. Of ik het in Frankrijk naar mijn zin heb? Stade Reims is een hele warme en vriendelijke club. We hebben ook een goede groep met leuke teamgenoten en Reims is een mooie stad om te wonen.”

De komende periode probeert Sierhuis zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de hervatting van de competitie. “Er werd in de afgelopen dagen voor de club verzocht om aan een hometrainer en loopband te komen, aangezien Frankrijk op slot is. Hier in Nederland kun je tenminste nog naar buiten om hard te lopen of om te fietsen”, aldus Sierhuis.