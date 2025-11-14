Oud-Ajacied staat niet open voor nieuwe rol: "Verbaas me er wel over"

Rafael van der Vaart staat er momenteel niet voor open om een functie te gaan bekleden binnen Ajax, zo vertelt hij aan tafel bij Vandaag Inside . Toch vindt de oud-speler dat er te weinig clubmensen rondlopen.

"Nee", luidt het korte maar krachtige antwoord van Van der Vaart. Tafelgenoot René van der Gijp vraagt vervolgens of het wel iets is voor Wesley Sneijder. "Hij wil alles alleen doen, denk ik. Hij wil het liefst allen doen trainen, technisch directeur...."

Ook beaamt de oud-middenvelder dat er weinig clubmensen rondlopen. "Ik kom er natuurlijk weleens. Ze lopen allemaal met een laptopje en iedereen heeft een rol, maar dan denk ik: wat dan?", vertelt hij. "Wij als ex-voetballers weten het natuurlijk allemaal beter, maar weten we het echt beter?", vervolgt hij.

"Maar ik verbaas me er wel over, ik ben nog nooit echt gevraagd voor een rol. Of Wesley. Ja, een bak koffie drinken, zeggen ze dan. Maar wat heb ik met koffie? Geef mij maar een wijntje. Maar wat heb je aan een bak koffie? Er moet toch wat gebeuren? Het is natuurlijk wel heel lastig. Wie zou je nu kiezen bijvoorbeeld? Ik zou het ook niet weten. Het is bizar", besluit hij.