'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Oud-Ajacied stopt op 25-jarige leeftijd: "Toen ik naar Ajax ging..."

Thomas
bron: ESPN
Kik Pierie
Kik Pierie Foto: © Pro Shots

Kik Pierie (25) heeft zijn voetbalschoenen definitief opgeborgen. De voormalig verdediger van Ajax, sc Heerenveen en Excelsior bevestigde vrijdag bij De Voetbalkantine op ESPN dat hij stopt als prof. Daarmee komt er een verrassend vroeg einde aan de loopbaan van een speler die in 2016 nog gold als één van de grootste talenten ter wereld.

Pierie verscheen op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal van Heerenveen en werd drie jaar later voor vijf miljoen euro overgenomen door Ajax. In datzelfde jaar zette The Guardian hem zelfs op een lijst met de zestig grootste talenten ter wereld, samen met onder anderen Erling Haaland, Vinícius Júnior en Dominik Szoboszlai. "Dat was wel gek om te horen toen. Ik kwam volgens mij toen net een beetje bij het eerste. Dan ben je zestien, zeventien, het ging supersnel. Maar tegelijkertijd zit je ook gewoon nog op de middelbare school. Nu achteraf zie je: wow, het zijn grote namen."

Bij Ajax brak hij niet door, ondanks verhuurperiodes aan FC Twente en FC Emmen. Zijn laatste club was promovendus Excelsior. Toch kijkt Pierie zonder spijt terug. "Of ik vind dat mijn carrière mislukt is? Nee, totaal niet. Maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen: toen ik naar Ajax ging had ik ook niet verwacht dat ik nu zou zeggen: ‘Ik stop met voetballen’. Want op dit moment vind ik dingen veel leuker en past het voetballeven dat ik nu moet leven niet bij mij'. Dat had ik toen niet gedacht, maar ik kijk met heel veel tevredenheid terug op de afgelopen tien jaar."

Kik Pierie
