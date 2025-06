Oud-Ajacied terug in Eredivisie: "Wordt weleens over-agressief"

Na een teleurstellend jaar bij VfL Bochum keert Dani de Wit terug naar Nederland. De aanvallende middenvelder heeft zich aangesloten bij FC Utrecht, dat inmiddels is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De club nam De Wit over van het recent gedegradeerde Bochum.

Trainer Ron Jans was op zoek naar een nieuwe nummer 10 na het vertrek van Paxten Aaronson en Jens Toornstra. “Iemand die druk kan zetten, goals kan maken, een winnaarsmentaliteit en ervaring heeft,” omschrijft Jans het profiel dat hij zocht tegenover NOS.

Die omschrijving leidde uiteindelijk naar De Wit, die eerder uitkwam voor Ajax en AZ. "We denken dat hij heel goed bij de identiteit van de club past", aldus Jans. Wel plaatst hij een kanttekening: "Als Dani iets te veel wil, wordt het nog weleens over-agressief. We moeten zorgen dat hij de emoties onder controle heeft."

De Wit zelf is niet bezorgd over die kant van zijn spel. "Daar ben ik niet zo bang voor. Mijn laatste wedstrijd in Nederland was met AZ tegen Utrecht. Toen pakte ik een rode kaart, die is bij de trainer denk ik blijven hangen", zegt hij met een knipoog.

"Toch, als je mijn cijfers terugkijkt, twee rode kaarten in misschien ruim 200 of bijna 300 wedstrijden, dan valt het allemaal wel mee", nuanceert hij. "Uiteraard pak je soms een gele kaart. Ik denk dat dat ook bij mijn type spel past. Ik denk dat ik daarvan moet wegblijven, vooral aanvallend alles moet geven en wat goaltjes erin moet prikken. En dan hebben we het niet over die andere dingen."