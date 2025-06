'Oud-Ajacied Tete krijgt er naast Everton nóg een optie bij'

De voormalig Ajacied loopt uit zijn contract bij de club uit Londen en zou al persoonlijk rond zijn met Everton. Toch doet Fulham nog een uiterste poging de rechtsback te behouden en heeft hem een verbeterde contractaanbieding gedaan. De 29-jarige Amsterdammer gaat naar verwachting snel een beslissing maken over zijn toekomst.

In vijf seizoenen op Craven Cottage kwam Tete in totaal 121 keer in actie voor Fulham. In totaal wist hij vier keer het net te vinden, terwijl hij goed was voor tien assists.