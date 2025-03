Oud-Ajacied uitgelicht: "Leek te lijden onder de verwachtingen"

Josip Sutalo kende een moeilijk eerste seizoen bij Ajax. Inmiddels heeft de club de wind weer in de rug en is Sutalo uitgegroeid tot een sterkhouder in de ploeg van Francesco Farioli.

Clubwatcher Lentin Goodijk analyseert tegenover Voetbal International de situatie: "Sutalo leek ook te lijden onder de torenhoge verwachtingen rond zijn komst. Ajax betaalde een bedrag van ruim twintig miljoen euro voor hem en bij zijn debuut kreeg de verlegen Kroaat prompt de aanvoerdersband om zijn arm geschoven. Toen hij in een worstelend elftal niet direct presteerde, kreeg hij al snel een stempel van miskoop."

Trainer Francesco Farioli erkent de kritiek uit het verleden, maar ziet nu een andere Sutalo op het veld: "Vorig seizoen was Josip veelvuldig onderwerp van discussie. Misschien waren zijn prestaties minder dan verwacht. Soms moet je dan wat dingen ophelderen. Wat Josip nu laat zien, is dankzij zijn kwaliteiten: spelintelligentie en spelinzicht."

Volgens Goodijk is die ontwikkeling dit seizoen duidelijk zichtbaar: "De verdediger beschikt over prima fysieke voorwaarden: hij is behoorlijk rap, heeft een goede lengte en de power om duels te winnen. Maar zijn grootste kwaliteit is zonder meer die spelintelligentie. Verdedigen in het moderne voetbal is voor een groot deel ook positioneren. Je kunt nog zo sterk zijn, als je verkeerd staat, heb je daar niets aan."