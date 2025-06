Oud-Ajacied valt niet in de smaak: "Zie weinig kansen voor hem"

Francesco Farioli lijkt ondanks zijn recente ervaring bij Ajax voorlopig niet in beeld bij grote clubs. Transferexpert Gianluca Di Marzio begrijpt daar niets van, zo deelde hij in gesprek met SoccerNews .

Volgens de Italiaanse journalist passeerden ook clubs waar Farioli goed bij had gepast. "Zelfs Parma, AS Roma en Fiorentina gingen aan hem voorbij," stelt Di Marzio. "Die clubs hadden echt een goede match kunnen zijn. Hij was altijd optie numero twee, of zelfs optie numero drie, dus op dit moment zie ik weinig kansen voor hem."

De teleurstelling is duidelijk bij de doorgaans goed geïnformeerde Di Marzio. "Ik had er meer van verwacht. Ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld dat de grote clubs helemaal niet aan hem gedacht hebben, want hij had een 'big move' naar de Serie A of Engeland verdiend."