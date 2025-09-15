Oud-Ajacied Van den Brom keert als trainer terug in Eredivisie

Voormalig Ajacied John van den Brom is de nieuwe hoofdtrainer van FC Twente. Dat maakt de club uit Enschede maandagavond bekend via de officiële kanalen .

Verschillende namen passeerden de revue in Enschede na het ontslag van Joseph Oosting, maar uiteindelijk is FC Twente in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer uitgekomen bij Van den Brom. De 58-jarige oefenmeester tekent een contract tot het einde van het seizoen. Interim-trainer Ivar van Dinteren blijft als assistent-trainer actief bij FC Twente en ook Niek Loohuis blijft aan de staf verbonden.

Van den Brom was eerder als trainer werkzaam bij ADO Den Haag, Vitesse, RSC Anderlecht, AZ, FC Utrecht, KRC Genk, Al-Taawoun en Lech Poznan. De oefenmeester zat na zijn vertrek bij Vitesse eind vorig seizoen zonder club.