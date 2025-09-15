KieftJansenEgmondGijp
Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Oud-Ajacied Van den Brom keert als trainer terug in Eredivisie

Max
bron: FC Twente
John van den Brom in de Gelredome
John van den Brom in de Gelredome Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajacied John van den Brom is de nieuwe hoofdtrainer van FC Twente. Dat maakt de club uit Enschede maandagavond bekend via de officiële kanalen

Verschillende namen passeerden de revue in Enschede na het ontslag van Joseph Oosting, maar uiteindelijk is FC Twente in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer uitgekomen bij Van den Brom. De 58-jarige oefenmeester tekent een contract tot het einde van het seizoen. Interim-trainer Ivar van Dinteren blijft als assistent-trainer actief bij FC Twente en ook Niek Loohuis blijft aan de staf verbonden.

Van den Brom was eerder als trainer werkzaam bij ADO Den Haag, Vitesse, RSC Anderlecht, AZ, FC Utrecht, KRC Genk, Al-Taawoun en Lech Poznan. De oefenmeester zat na zijn vertrek bij Vitesse eind vorig seizoen zonder club. 

Zet in op Ajax tegen Internazionale!

Ajax trapt de Champions League woensdag thuis af tegen Internazionale. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Noa Lang namens Napoli

Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"

0
Theo Janssen

Theo Janssen vol lof: "Die zijn echt niet beter dan dat hij is"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd