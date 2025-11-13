Oud-Ajacied vangt miljoenenbedrag en haalt uit: "Wéér een dag"

Anwar El Ghazi is woensdag opnieuw in het gelijk gesteld door de Duitse rechter in zijn zaak tegen 1. FSV Mainz 05. Een dag later uitte de oud-speler van Ajax op X felle kritiek op zijn voormalige werkgever.

De Bundesliga-club beëindigde zijn contract in november 2023 vanwege uitspraken die El Ghazi op sociale media had gedaan. Eerder, in augustus 2024, had hij al een rechtszaak gewonnen waarin zijn ontslag als onterecht werd bestempeld. Mainz ging daartegen in hoger beroep, maar ook in deze procedure kreeg de in Barendrecht geboren speler opnieuw gelijk.

De rechter oordeelde dat de vrijheid van meningsuiting in dit geval zwaarder weegt dan de belangen van de werkgever. Mainz 05 moet de 30-jarige daarom circa 1,7 miljoen euro aan achterstallig salaris betalen. "Wéér een dag, wéér een hoorzitting, wéér een hoger beroep, maar nog steeds dezelfde uitslag: een nederlaag voor FSV Mainz 05", opent El Ghazi zijn uitgebreide verklaring op X.

"Regelmatig verliezen op het voetbalveld is duidelijk niet genoeg voor het clubbestuur, dus blijven ze terugkomen voor meer verliezen in de Duitse rechtbanken!", vervolgt de voormalig Ajacied met cynische ondertoon. "Ik ben de Duitse rechtbanken dankbaar dat ze recht hebben gedaan en door de ongefundeerde en onzinnige claims van de club hebben geprikt."

El Ghazi gaat Mainz 05 fel te lijf. "De verklaring van chronisch verliezer FSV Mainz 05 na hun meest recente nederlaag in de rechtbank is net zo bedrieglijk als hun hetze tegen mij. Ik heb nooit, en zal nooit, respect hebben voor welke persoon of organisatie dan ook die mensen die opkomen voor rechtvaardigheid en menselijkheid het zwijgen wil opleggen."

"Mijn waarden kunnen nooit overeenkomen met die van een organisatie wiens waarden en overtuigingen erop gericht zijn blindelings de kant te kiezen van degenen die beschuldigd worden van flagrante schending van het internationaal recht en het plegen van genocide", oordeelt El Ghazi. "Niemand staat boven de wet."

"Laat deze laatste overwinning een luid en duidelijk signaal zijn aan de oorlogszuchtigen, hun handlangers en de misleidende bestuursleden van FSV Mainz 05: u kunt en zult de stemmen van de Palestijnen en hun aanhangers niet het zwijgen opleggen. Leve Palestina!!!", besluit de buitenspeler zijn emotionele verhaal.