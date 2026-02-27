Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Oud-Ajacied verdient nu zes euro per dag: "Voel niet alleen pijn"

Amber
bron: The Blizzard
Vlag met het Ajax-logo
Vlag met het Ajax-logo Foto: © Pro Shots

Begin deze eeuw leek de toekomst van John Quansah uitgestippeld. Het Ghanese talent werd opgepikt door Ajax en mocht zijn droom najagen in Nederland. Een blessure maakte echter vroegtijdig een einde aan zijn profambities. Nu werkt Quansah als bouwvakker in Ghana.

In een interview met The Blizzard vertelt hij hoe hij inmiddels anders naar zijn verleden kijkt. "Ik ben nu volwassen. Het is tijd om anders naar het verleden te kijken. Als ik nu naar de trofeeën kijk, voel ik niet alleen pijn. Ik ben ook dankbaar, voor die mooie jaren."

Quansah gold als een groot talent en viel op bij Ajax-scouts, die niet alleen naar voetbalkwaliteiten keken, maar ook streng controleerden op leeftijd en persoonlijkheid. Spelers die te volwassen oogden of twijfelend antwoord gaven, vielen af. Quansah doorstond de selectie en mocht naar Amsterdam.

"Ik kon de weken ervoor nauwelijks slapen. Ik telde de dagen af", herinnert hij zich. Zijn aankomst in Nederland voelde als een bekroning. "Het begon op de dag dat mijn naam werd genoemd in Ghana, en ik mocht naar Ajax. Ik was zo blij. En toen ik eindelijk in Amsterdam mocht blijven. Van alle buitenlandse spelers werden er twee gekozen. Eerst werd de naam van een Mexicaan genoemd en daarna die van mij! Het was geweldig, de beste periode van mijn leven."

Door een blessure haalde Quansah echter nooit zijn niveau. Vandaag de dag woont Quansah in een bescheiden woning van dertig vierkante meter en verdient hij omgerekend iets meer dan zes euro per dag. In zijn huis bewaart hij drie persoonlijke prijzen in een vitrine: een onderscheiding voor beste speler op een jeugdtoernooi in België, een andere individuele prijs en een award voor sportiviteit.

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Sherida Spitse

Sherida Spitse onthult gokverslaving: "Waarom breng je dit nu?"

0
Florian Jozefzoon bij Ajax in 2010/2011

Oud-Ajacied beëindigt profcarrière: "Een mooi hoofdstuk eindigt"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties