Oud-Ajacied verdient nu zes euro per dag: "Voel niet alleen pijn"

Begin deze eeuw leek de toekomst van John Quansah uitgestippeld. Het Ghanese talent werd opgepikt door Ajax en mocht zijn droom najagen in Nederland. Een blessure maakte echter vroegtijdig een einde aan zijn profambities. Nu werkt Quansah als bouwvakker in Ghana.

In een interview met The Blizzard vertelt hij hoe hij inmiddels anders naar zijn verleden kijkt. "Ik ben nu volwassen. Het is tijd om anders naar het verleden te kijken. Als ik nu naar de trofeeën kijk, voel ik niet alleen pijn. Ik ben ook dankbaar, voor die mooie jaren."

Quansah gold als een groot talent en viel op bij Ajax-scouts, die niet alleen naar voetbalkwaliteiten keken, maar ook streng controleerden op leeftijd en persoonlijkheid. Spelers die te volwassen oogden of twijfelend antwoord gaven, vielen af. Quansah doorstond de selectie en mocht naar Amsterdam.

"Ik kon de weken ervoor nauwelijks slapen. Ik telde de dagen af", herinnert hij zich. Zijn aankomst in Nederland voelde als een bekroning. "Het begon op de dag dat mijn naam werd genoemd in Ghana, en ik mocht naar Ajax. Ik was zo blij. En toen ik eindelijk in Amsterdam mocht blijven. Van alle buitenlandse spelers werden er twee gekozen. Eerst werd de naam van een Mexicaan genoemd en daarna die van mij! Het was geweldig, de beste periode van mijn leven."

Door een blessure haalde Quansah echter nooit zijn niveau. Vandaag de dag woont Quansah in een bescheiden woning van dertig vierkante meter en verdient hij omgerekend iets meer dan zes euro per dag. In zijn huis bewaart hij drie persoonlijke prijzen in een vitrine: een onderscheiding voor beste speler op een jeugdtoernooi in België, een andere individuele prijs en een award voor sportiviteit.