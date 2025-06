Oud-Ajacied verkast met 'nadelige clausule' naar gevallen topclub

VI meldt dat Llansana door een clausule in zijn contract voor een vast bedrag kan vertrekken. Dat gaat om een bedrag van één miljoen euro, wat onder zijn marktwaarde ligt. Dit seizoen was de middenvelder een van de sterkhouders bij Go Ahead.

De middenvelder kwam tot 33 optredens in de Eredivisie en won bovendien met zijn ploeg de KNVB-beker. Llansana speelde sinds 2022 voor Go Ahead. In totaal speelde hij 92 duels voor de ploeg uit Deventer, waarin hij zesmaal trefzeker was.