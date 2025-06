Oud-Ajacied verlaat club per direct en voltooit droomterugkeer

Niets lijkt een terugkeer van Christian Chivu bij Inter nog in de weg te kunnen staan. De oud-speler van Ajax vertrekt per direct bij Parma.

Chivu werd in februari aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Parma en klom met de laagvlieger snel de degradatiezone uit. De 44-jarige Roemeen heeft daarmee de interesse gewekt van zijn oude club Internazionale. Naar verluidt wordt Chivu inderdaad de nieuwe hoofdtrainer van de club uit Milaan.

Maandagochtend heeft Parma bekend gemaakt dat het contract van Chivu in onderling overleg is beëindigd. "De club bedankt Cristian voor de geleverde werkzaamheden en het behalen van zijn sportieve doel. Wij wensen hem het allerbeste op professioneel vlak bij het vervolg van zijn carrière", zo valt te lezen. Daarmee lijkt de oud-Ajacied hard op weg terug te keren bij Inter, waar hij in het verleden speler en jeugdtrainer was.

Update: Inmiddels is de aanstelling van Chivu officieel bevestigd door Inter. De Roemeen volgt Simone Inzaghi op en kan gelijk aan de bak. Volgende week start voor Inter het WK voor clubs.